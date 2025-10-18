WEEK-END FÊTE DU TERROIR La Garde Guérin Prévenchères

Comme chaque année à Villefort est organisée la fête du terroir, avec un marché de producteurs, des animations foraines et musicales. Du coup on se met dans le thème en vous proposant un menu spécial fête du terroir, le samedi 18 et dimanche 19 octobre. Pensez à réserver !

Comme chaque année à Villefort est organisée la fête du terroir, avec un marché de producteurs, des animations foraines et musicales. Du coup on se met dans le thème en vous proposant un menu spécial fête du terroir, le samedi 18 et dimanche 19 octobre.

Au menu

-Oignon doux des Cévennes façon tatin, mousseline de céleri

-Velouté de champignons, œuf parfait, poitrine fumée grillée

-Gigot d’agneau confit de 7 heures, aux châtaignes, butternut rôti, écrasé de pommes de terre +2€

-Filet de truite bio du lac de Villefort, fondue de poireaux, fenouil croquant, sauce fumet et riz pilaf

-Assiette végétarienne

-Moelleux à la châtaigne

-Tarte fine aux pommes de reinette d’altier, caramel beurre salé

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 21€

Entrée + Plat + Dessert 26€

Pensez à réserver ! .

La Garde Guérin Comptoir de la Régordane Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 83 38

English :

Like every year, Villefort hosts a fête du terroir, with a farmers’ market, fairground entertainment and live music. So we’re getting in on the theme with a special fête du terroir menu on Saturday, October 18 and Sunday, October 19. Don’t forget to book!

German :

Wie jedes Jahr findet in Villefort ein Heimatfest statt, mit einem Bauernmarkt, Jahrmarktsangeboten und Musik. Wir stimmen uns auf das Thema ein und bieten Ihnen am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. Oktober ein spezielles Menü zum Fest der Region an. Denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Come ogni anno, Villefort ospita la fête du terroir , con un mercato contadino, animazione da fiera e musica dal vivo. Per questo motivo, sabato 18 e domenica 19 ottobre, ci siamo uniti al tema con un menu speciale fête du terroir . Non dimenticate di prenotare!

Espanol :

Como todos los años, Villefort celebra la fiesta del terruño, con un mercado agrícola, animaciones de feria y música en directo. Así que nos sumamos a la fiesta con un menú especial fête du terroir el sábado 18 y el domingo 19 de octubre. No olvide reservar

