Week-end Flamant Rose Parc Ornithologique

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 9h15.

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 9h15. Route d’Arles D570 Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Chaque année au cœur de l’hiver se déroule un rituel fascinant la parade amoureuse des Flamants roses.

Rendez-vous exceptionnel dédié à la photographie au cœur de la Camargue.

Nous vous invitons à nous retrouver pour un week-end dans un cadre unique en compagnie de photographes et des marques Photo qui présenteront leurs dernières nouveautés en test.



Au programme

Forum des marques photos/ Réservation pour accès anticipé. 10€/pers (entrée du parc incluse)

Stands test et vente, accès exclusif anticipé, workshops. Dès 9h15, le vendredi 23 et le samedi 24 venez rencontrer les différentes marques photo accompagnées par Photo Nîmes.

Conseils, découverte, tests et vente des dernières nouveautés des marques. Workshops et conférence Photo animalière avec Frédéric Larrey.



Accès photo lever du jour/ Réservation obligatoire. 75€/pers. Pass 2 jours dont 1 lever du jour (vendredi ou samedi) + 1 accès journée sur la deuxième journée.

Accès privatif dès l’aube, conseils photos pro.

Profitez d’une ouverture exceptionnelle et privative du parc au lever du jour avec la photographe Cécile Domens pour l’arrivée ders flamants roses. Petit-déjeuner et échanges sur l’écologie du flamant rose.



Atelier d’initiation Photo & Smartphone/ Réservation obligatoire. 16€/pers.

Accompagnés par des professionnelles de l’image, découvrez les bases de la photo nature ou de la photo sur smartphone au cœur du parc ornithologique.

Initiation photo avec Cécile Domens le vendredi 23 et samedi 24 à 11h30 et 13h.

Initiation smartphone avec Aurélie Célindano le samedi 24 janvier à 10h45 et 15h.



Food-Truck, animations, Dégustation de vins…





Infos et réservations www.parcornithologique.com .

Route d’Arles D570 Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every year in the depths of winter, a fascinating ritual takes place: the Pink Flamingo courtship ritual.

An exceptional photography event in the heart of the Camargue.

