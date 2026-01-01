Week-end Flops ?! Musée des arts et métiers Paris

Rencontrez celles et ceux qui ont échoué ! À travers des échanges, des démonstrations et des ateliers, petits et grands pourront expérimenter l’échec et en découvrir les vertus en direct. Objets conçus pour flopper, créations ratées devenues succès inattendus, prototypes expérimentaux entrés dans notre quotidien… un week-end où l’échec devient une normalité et un véritable moteur de réussite !

Notre programmation :

Flops ?! en scène () Le monde drôle et déjanté des ratés s’invite sur scène : éloge funèbre des innovations numériques, exploration décalée de la mocheté où même Gaston vous dévoile ses créations les plus loufoques ! L’échec n’est pas tabou, on en viendra tous à bout… avec en prime La mécanique de l’absurde, duo burlesque et machinerie qui transforme chaque flop en une aventure tout à fait inattendue.

Spectacle | Le casse-œufs Bossard () La Compagnie OpUS vous présente le « casse-œufs Brossard Mod.70 », une mystérieuse curiosité mécanique au fonctionnement humain… Surprenante, folle et magique, découvrez cette expérience collective où l’humour et l’interaction deviennent moteur du spectacle.

Stands-ateliers () Dans tout le musée, des stands-ateliers vous invitent à expérimenter, tester, inventer pour transformer les ratés en innovation ! Découvertes surprenantes, duels créatifs sur rails, fabrication de machines infernales, parcours numériques interactifs et bien d’autres activités vous promettent de vivre l’échec de manière totalement décomplexée.

Visites () Parcourez les collections du musée sous l’angle du flop ! Entre visite flash et redécouverte de nos trésors et laissez-vous surprendre par les succès nés d’échecs retentissants.

Autres () Pendant tout le week-end, la mocheté devient star à l’écran et vos flops les vedettes de la collection Communication du musée.

Les 17 et 18 janvier, le musée assume le flop et fait de l’échec votre terrain de jeu ! Deux jours pour oser, rater et enfin innover.

Du samedi 17 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

payant

Billet unique (permanent et temporaire)

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 9 €

Gratuité sous conditions

Gratuité pour tous : les 1ers dimanches du mois et les vendredis de 18h à 21h

Tout public.

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/week-end-flops https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers



