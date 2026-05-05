Week-end floral au Manoir du Ribardon, Manoir du Ribardon, Neuvy-au-Houlme

Week-end floral au Manoir du Ribardon 16 et 17 mai Manoir du Ribardon Orne

2 € (25% reversés à l’association Suzi Handicap Animal) – Gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Manoir du Ribardon Neuvy-au-Houlme Neuvy-au-Houlme 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « office.tourisme@cdcvaldorne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 35 86 57 »}]

Rendez-vous incontournable des amoureux des jardins, la quatrième édition de cette fête des plantes se déroulera dans le cadre prestigieux du Manoir du Ribardon. Restauration sur place.