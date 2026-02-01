Week-end formation autour de l’âne Guenrouet
Week-end formation autour de l’âne
les pièces aux oiseaux Guenrouet Loire-Atlantique
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-28 2026-03-29
Deux journées de stage pour partir à la découverte de l’âne cet animal passionnant, plein d’intelligence et de sensibilité…
Accueillir un âne à la maison, c’est avoir conscience de plusieurs éléments l’âne a besoin d’espace, de soins réguliers, de visites quotidiennes, d’une vie sociale avec au moins un membre de son espèce et, à défaut, un compagnon de pré. Le tout à envisager sur du long terme… puisqu’un âne vit une quarantaine d’années.
Programme
Jour 1 Mieux connaître l’âne
Matin l’âne dans sa globalité
– son histoire
– son caractère et son comportement social
– sa santé et ses fragilités
– quelles conditions pour accueillir un âne chez soi ?
de 12h30 à 13h30 repas partagé en mode auberge espagnole
Après-midi l’âne en pratique
– son éducation
– ses soins au quotidien
Jour 2 l’âne au travail
Matin l’âne de randonnée
– découverte de l’ensemble du matériel de randonnée, préparation des ânes et départ en randonnée
Après-midi les autres utilisations de l’âne
– monte, attelage, traction, écopâturage, asino-médiation…, théorie et pratique
La formation a lieu aux ânes etc, les pièces aux oiseaux à Guenrouët
Tarif 90€/personne/jour (minimum 3 stagiaires, maximum 7 stagiaires)
Possibilité de ne suivre qu’une seule journée de stage mais la priorité sera donnée aux personnes qui font les deux jours.
Inscriptions auprès de Charlotte Clergeau avant le 8 février 2026
Contact 06 63 62 75 97
auxanesetc44@gmail.com
https://auxanesetc.fr/ .
les pièces aux oiseaux Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
