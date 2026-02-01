Week-end formation autour de l’âne Guenrouet

Week-end formation autour de l’âne

Deux journées de stage pour partir à la découverte de l’âne cet animal passionnant, plein d’intelligence et de sensibilité…

Accueillir un âne à la maison, c’est avoir conscience de plusieurs éléments l’âne a besoin d’espace, de soins réguliers, de visites quotidiennes, d’une vie sociale avec au moins un membre de son espèce et, à défaut, un compagnon de pré. Le tout à envisager sur du long terme… puisqu’un âne vit une quarantaine d’années.

Programme

Jour 1 Mieux connaître l’âne

Matin l’âne dans sa globalité

– son histoire

– son caractère et son comportement social

– sa santé et ses fragilités

– quelles conditions pour accueillir un âne chez soi ?

de 12h30 à 13h30 repas partagé en mode auberge espagnole

Après-midi l’âne en pratique

– son éducation

– ses soins au quotidien

Jour 2 l’âne au travail

Matin l’âne de randonnée

– découverte de l’ensemble du matériel de randonnée, préparation des ânes et départ en randonnée

Après-midi les autres utilisations de l’âne

– monte, attelage, traction, écopâturage, asino-médiation…, théorie et pratique

La formation a lieu aux ânes etc, les pièces aux oiseaux à Guenrouët

Tarif 90€/personne/jour (minimum 3 stagiaires, maximum 7 stagiaires)

Possibilité de ne suivre qu’une seule journée de stage mais la priorité sera donnée aux personnes qui font les deux jours.

Inscriptions auprès de Charlotte Clergeau avant le 8 février 2026

Contact 06 63 62 75 97

auxanesetc44@gmail.com

https://auxanesetc.fr/ .

les pièces aux oiseaux Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

