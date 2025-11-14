Week-end gastronomique Bienvenue à la Ferme place des Corps Saints Avignon

place des Corps Saints Église des Celestins Avignon Vaucluse

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

Marché gastronomique à l’ambiance conviviale avec des agriculteurs du réseau « Bienvenue à la ferme ».

Des produits de qualité pour faire son marché pour les fêtes de fin d’année !

place des Corps Saints Église des Celestins Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 23 65 65

English : Welcome to the Farm Gastronomic Weekend

Members of the « Welcome to the Farm » network, from different regions in France, present their products and meet the public. Come! ‘Bienvenue à la ferme’ Welcome to the Farm is a network of growers who cerity the quality of their own farm production.

German : Schlemmerwochenende Bienvenue à la Ferme‘

Gastronomischer Markt mit Produzenten aus ganz Frankreich, die dem Netzwerk „Bienvenue à la Ferme“ angehören. Herzliche Atmosphäre. Es gibt Süßes und Salziges, wahre Gaumenfreuden und Qualitätsprodukte, die man auf dem Markt kaufen und für Weihnachten und Neujahr bestellen kann.

Italiano : Week-end gastronomico Bienvenue à la Ferme

Mercato gastronomico in un’atmosfera amichevole, con agricoltori provenienti da tutta la Francia, tutti con il marchio ‘Bienvenue à la Ferme’. Dal dolce al salato, per il piacere delle papille, prodotti di qualità per fare la spesa e ordini per le feste di fine anno.

Espanol : Fin de semana gastronómico Bienvenue à la Ferme

Mercado gastronómico en un ambiente agradable y relajado con agricultores provenientes de toda Francia, todos con etiqueta ‘Bienvenue à la Ferme’. Delicias saladas y dulces, productos de calidad para comprar y para hacer pedidos para las fiestas de fin de año.

