Week-End Généalogique Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux

Week-End Généalogique

Rue du Parc Espace Multipôles Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Gratuit -16ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez rencontrer nos conférenciers et généalogistes familiaux présents durant tout le week-end.

Durant cet événement préparé par Généalogie Entraide et Astuces, plusieurs expositions et conférences seront au programme.

.

genealogiesgdc@gmail.com

English :

Come and meet our speakers and family genealogists, who will be on hand throughout the weekend.

During this event prepared by Généalogie Entraide et Astuces, several exhibitions and conferences will be on the program.

