Week-End Généalogique Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux
Week-End Généalogique Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux samedi 25 avril 2026.
Week-End Généalogique
Rue du Parc Espace Multipôles Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Gratuit -16ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez rencontrer nos conférenciers et généalogistes familiaux présents durant tout le week-end.
Durant cet événement préparé par Généalogie Entraide et Astuces, plusieurs expositions et conférences seront au programme.
.
Rue du Parc Espace Multipôles Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 55 28 28 genealogiesgdc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet our speakers and family genealogists, who will be on hand throughout the weekend.
During this event prepared by Généalogie Entraide et Astuces, several exhibitions and conferences will be on the program.
L’événement Week-End Généalogique Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge