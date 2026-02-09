WEEK-END GLISSE DE SAINT-BREVIN Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

WEEK-END GLISSE DE SAINT-BREVIN

Le samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, la plage de l’Océan à Saint-Brevin-les-Pins vibre à nouveau au rythme des sports de glisse !



PROGRAMME COMPLET DU WEEK-END GLISSE 2026 à venir

Organisé par la ville et le Centre Nautique Laurent & Yvan Bourgnon, cet événement incontournable invite amateurs et passionnés à découvrir ou perfectionner leurs techniques sur l’eau et le sable.

Un événement convivial dédié à la glisse nautique et terrestre, proposant des initiations, des baptêmes, des démonstrations et de nombreuses animations.

Gratuit et ouvert à tous !

On vous attend nombreux !

Pour plus d’info, suivez-nous sur

Facebook https://www.facebook.com/WeekEndGlisse

Instagram https://www.instagram.com/weekendglisse_saintbrevin/?hl=fr

Inscriptions sur place !

Combinaisons et chaussons non fournis.

Pour les baptêmes char à voile chaussures fermées obligatoires

Bar Restauration sur place.



NOUS REMERCIONS DÉJÀ NOS SPONSORS 2025 !





Plage de l’Océan Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr

