WEEK-END GLISSE DE SAINT-BREVIN Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

WEEK-END GLISSE DE SAINT-BREVIN
Plage de l'Océan Boulevard de l'Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
2026-06-06 2026-06-07
Le samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, la plage de l’Océan à Saint-Brevin-les-Pins vibre à nouveau au rythme des sports de glisse !
PROGRAMME COMPLET DU WEEK-END GLISSE 2026 à venir
Organisé par la ville et le Centre Nautique Laurent & Yvan Bourgnon, cet événement incontournable invite amateurs et passionnés à découvrir ou perfectionner leurs techniques sur l’eau et le sable.
Un événement convivial dédié à la glisse nautique et terrestre, proposant des initiations, des baptêmes, des démonstrations et de nombreuses animations.
Gratuit et ouvert à tous !
On vous attend nombreux !
Pour plus d’info, suivez-nous sur
Facebook https://www.facebook.com/WeekEndGlisse
Instagram https://www.instagram.com/weekendglisse_saintbrevin/?hl=fr
Inscriptions sur place !
Combinaisons et chaussons non fournis.
Pour les baptêmes char à voile chaussures fermées obligatoires
Bar Restauration sur place.
NOUS REMERCIONS DÉJÀ NOS SPONSORS 2025 !
Plage de l’Océan Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr
