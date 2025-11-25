Week-end gonflé Salle Plaisance Luçon
Week-end gonflé Salle Plaisance Luçon samedi 14 mars 2026.
Week-end gonflé
Salle Plaisance Plaine du Sourdy Luçon Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-14 2026-03-15
Espace Jeux gonflables
Accès salle de jeux gonflables 3-12 ans, et espace -3 ans
Sur place restauration, buvette et friandises .
Salle Plaisance Plaine du Sourdy Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire lacliquelucon85@gmail.com
English :
Inflatable games area
