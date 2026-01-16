Week-end Gonflé Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard

Week-end Gonflé

Salle des Sports de la Madeleine Rue Pierre de Coubertin Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 20:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Espace de jeux et structures gonflables.

Maquillage et pêche à la ligne

Espace de jeux réservé pour les de 4 ans.

Restauration rapide sur place. .

Salle des Sports de la Madeleine Rue Pierre de Coubertin Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 68 56 47 aslamadeleinebasket@orange.fr

