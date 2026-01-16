Week-end Gonflé Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard
Week-end Gonflé Salle des Sports de la Madeleine Saint-Lyphard samedi 28 février 2026.
Week-end Gonflé
Salle des Sports de la Madeleine Rue Pierre de Coubertin Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 20:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Espace de jeux et structures gonflables.
Maquillage et pêche à la ligne
Espace de jeux réservé pour les de 4 ans.
Restauration rapide sur place. .
Salle des Sports de la Madeleine Rue Pierre de Coubertin Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 68 56 47 aslamadeleinebasket@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Week-end Gonflé Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT44