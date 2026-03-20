Week-end gonflé Structures gonflables et jeux Voulmentin
Week-end gonflé Structures gonflables et jeux Voulmentin samedi 28 mars 2026.
Week-end gonflé Structures gonflables et jeux
Salle omnisports Voulmentin Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Week-end gonflé à Voulmentin, avec des structures gonflables, jeux en bois, jeux de société et espace bambins pour les moins de 3 ans.
Restauration avec crêpes, buvette et confiseries. .
Salle omnisports Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 74 37 lafontaineauxjeux@gmail.com
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L’événement Week-end gonflé Structures gonflables et jeux Voulmentin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Bocage Bressuirais