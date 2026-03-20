Week-end gonflé Structures gonflables et jeux

Salle omnisports Voulmentin Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Week-end gonflé à Voulmentin, avec des structures gonflables, jeux en bois, jeux de société et espace bambins pour les moins de 3 ans.

Restauration avec crêpes, buvette et confiseries. .

Salle omnisports Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 74 37 lafontaineauxjeux@gmail.com

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L’événement Week-end gonflé Structures gonflables et jeux Voulmentin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Bocage Bressuirais