Week-end gospel Stage voix Fabrice Claire Salle Maurice Verger Moncoutant-sur-Sèvre

Salle Maurice Verger LE BREUIL-BERNARD Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Fabrice est un vocaliste talentueux qui a remporté un télé crochet intitulé SING OFF 100% VOCAL avec son groupe Tale of Voices.

Cette victoire leur a permis de signer avec le label Sony Columbia.

Fabrice est aussi choriste pour divers artistes populaires tels qu’Amel Bent, Julie Pietri, Zaz, Serge Lama, partageant la scène avec eux lors de concerts et de tournées.

Durant cette journée de stage, il vous propose un voyage musical qui explore les profondeurs de l’âme et libère les émotions à travers des harmonies puissantes et émouvantes.

Que vous soyez débutant ou chanteur expérimenté, Fabrice vous guidera avec passion et expertise pour découvrir la beauté du gospel et enrichir votre expérience vocale.

N’hésitez plus, rejoignez-le pour une session inspirante où la joie et l’énergie du chant collectif seront de mises. .

Salle Maurice Verger LE BREUIL-BERNARD Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

