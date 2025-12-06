Week-end gourmand découvertes sucrées Saint-Avold
Week-end gourmand découvertes sucrées Saint-Avold samedi 6 décembre 2025.
Week-end gourmand découvertes sucrées
2 place Collin Saint-Avold Moselle
L’Office de tourisme vous propose tout au long du mois de décembre, des week-ends gourmands avec des dégustations de produits locaux.
Ce week-end, nous vous proposons une dégustation sucrée avec les bonbons des Vosges et les bonbons à la cerise de Guerting. Laissez vous convaincre par le savoir-faire des artisans locaux.Tout public
2 place Collin Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr
English :
Throughout December, the Tourist Office is offering gourmet weekends featuring tastings of local products.
This weekend, we’re offering a sweet tasting of Vosges sweets and Guerting cherry sweets. Let us convince you of the expertise of our local artisans.
