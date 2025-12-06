Week-end gourmand découvertes sucrées Saint-Avold

Week-end gourmand découvertes sucrées

2 place Collin Saint-Avold Moselle

Début : Dimanche Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-06 2025-12-07

L’Office de tourisme vous propose tout au long du mois de décembre, des week-ends gourmands avec des dégustations de produits locaux.

Ce week-end, nous vous proposons une dégustation sucrée avec les bonbons des Vosges et les bonbons à la cerise de Guerting. Laissez vous convaincre par le savoir-faire des artisans locaux.Tout public

2 place Collin Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

English :

Throughout December, the Tourist Office is offering gourmet weekends featuring tastings of local products.

This weekend, we’re offering a sweet tasting of Vosges sweets and Guerting cherry sweets. Let us convince you of the expertise of our local artisans.

