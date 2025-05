Week end gourmands – Erstein, 7 juin 2025 16:00, Erstein.

Avis aux gourmands ! Dans une ambiance animée et détendue, venez déguster des spécialités des quatre coins du monde !

Le centre-ville d’Erstein accueillera à cette occasion, des restaurateurs locaux et internationaux, sous forme de stands et de food trucks… Les visiteurs pourront s’évader à la découverte de différents plaisirs gustatifs.

Une animation musicale par DJ sera proposée tout au long du week-end 0 .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 73 valerie.vidal@ville-erstein.fr

English :

Notice to food lovers! In a lively and relaxed atmosphere, come and taste specialities from all over the world!

German :

Feinschmecker aufgepasst! In einer lebhaften und entspannten Atmosphäre können Sie Spezialitäten aus allen Ecken der Welt probieren!

Italiano :

Avviso a tutti i buongustai! In un’atmosfera vivace e rilassata, venite a gustare specialità da tutto il mondo!

Espanol :

¡Aviso a todos los gourmets! En un ambiente animado y distendido, venga a degustar especialidades de todo el mundo

