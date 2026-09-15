Week-end Grand siècle Citadelle Besançon
samedi 26 septembre 2026 · Citadelle · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Week-end Grand siècle
Citadelle 99 Rue des fusillés de la Résistance Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Nombreuses sont les femmes qui ont de près ou de loin un rapport avec la Citadelle : que ce soit les louves comtoises, les femmes d’aubergistes, les accusées de l’affaire des poisons ou la femme du gouverneur, laissez-vous conter quelques destinées singulières et le quotidien des femmes durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Au programme : scènes de théâtre et animations. .
Citadelle 99 Rue des fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33
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English : Week-end Grand siècle
L’événement Week-end Grand siècle Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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