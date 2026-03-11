Week-end Grands Vins de la Méditerranée place du Forum Arles

Week-end Grands Vins de la Méditerranée

Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026. place du Forum Grand Hôtel Nord-Pinus Arles Bouches-du-Rhône

Week-end Grands Vins de la Méditerranée

Deux jours pour prendre le temps. Du Grand Hôtel Nord-Pinus au potager de La Chassagnette, nous vous invitons à vivre un voyage enivrant, pensé comme une parenthèse méditerranéenne.

Jour 1, samedi 14 mars Diner au Grand Hôtel Nord-Pinus

Le temps d’un soir, le Grand Hôtel Nord Pinus et La Chassagnette vous invitent à une rencontre rare avec les grands vignerons du bassin méditerranéen, guidée par Alexandre Pons, sommelier passionné et fondateur de Vins Hors-Normes, qui sélectionne avec précision les flacons capables de raconter leur terroir.

Partagez votre table avec un vigneron et laissez-vous guider par ses récits, son terroir, ses vins. Le menu Accord Mets & Vins en 6 temps, signé Antonio Altamura × Armand Arnal, s’accorde avec de vieux millésimes et des flacons rares, que l’on ouvre seulement lors d’un instant exceptionnel.



Seront présents Domaine Danjou-Banessy, Domaine Léon Barral, Mare Nostrum et Domaine Comte Abbatucci.

150€/personne, comprenant le menu et l’accord mets-vins

Réservation obligatoire. Nombre de places limitées.



Jour 2, dimanche 15 mars Déjeuner à La Chassagnette

Le lendemain, dès 11h, découvrez les nouvelles cuvées de Vins Hors-Normes puis traversez le jardin où chaque allée raconte les prémices de la saison et inspire le chef.

Autour du feu, un menu champêtre signé Armand Arnal × Antonio Altamura vous attend. Les plats dialoguent avec les vins exceptionnels soigneusement choisis, pour un déjeuner en partage.



120€/personne, comprenant le menu et l’accord mets-vins

Réservation obligatoire. Nombre de places limitées.



Week-end hors-norme

Prolongez l’expérience en réservant l’intégralité du week-end dîner et nuit au Nord-Pinus, déjeuner à La Chassagnette et transport organisé entre les deux maisons. .

place du Forum Grand Hôtel Nord-Pinus Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Weekend Grands Vins de la Méditerranée

Two days to take your time. From the Grand Hôtel Nord-Pinus to the vegetable garden of La Chassagnette, we invite you to experience an intoxicating journey, conceived as a Mediterranean interlude.

