Week-end gratuit pour les Loirétains ! Gien

Week-end gratuit pour les Loirétains !
1 Place du Château Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 12:30:00
Le Week-end des Loirétains a lieu les 11 et 12 avril 2026
Durant ces 2 jours, les Loirétains* sont invités à venir visiter gratuitement et librement le musée et découvrir ainsi les magnifiques collections cynégétiques qui le composent.
*De naissance et/ou de domiciliation sur présentation d’un justificatif
Au programme de ce week-end
– Samedi 11 avril à 15h Rencontre/dédicace avec Nadine Gannat-Lévy, Sophie de Monnier, Maîtresse de Mirabeau, une passion dévastatrice.
– Dimanche 12 avril à 15h Rencontre/dédicace avec Jean Chen, Jeanne d’Arc et les villes qu’elles a traversées (Tome 1)
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02.38.29.81.43 ou chateau.musee-gien@loiret.fr .
1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 69 69 chateau.musee-gien@loiret.fr
English :
The Weekend des Loirétains takes place on April 11 and 12, 2026
