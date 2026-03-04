Week-end gratuit pour les Loirétains ! Gien

Week-end gratuit pour les Loirétains !

1 Place du Château Gien Loiret

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

11 et 12 avril 2026

Le Week-end des Loirétains a lieu les 11 et 12 avril 2026

Durant ces 2 jours, les Loirétains* sont invités à venir visiter gratuitement et librement le musée et découvrir ainsi les magnifiques collections cynégétiques qui le composent.

*De naissance et/ou de domiciliation sur présentation d’un justificatif

Au programme de ce week-end

– Samedi 11 avril à 15h Rencontre/dédicace avec Nadine Gannat-Lévy, Sophie de Monnier, Maîtresse de Mirabeau, une passion dévastatrice.

– Dimanche 12 avril à 15h Rencontre/dédicace avec Jean Chen, Jeanne d’Arc et les villes qu’elles a traversées (Tome 1)

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02.38.29.81.43 ou chateau.musee-gien@loiret.fr .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 69 69 chateau.musee-gien@loiret.fr

English :

The Weekend des Loirétains takes place on April 11 and 12, 2026

