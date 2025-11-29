Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne

Week-end Grues

La Maison de la Nature (le Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature et la Réserve naturelle de Chérine) vous propose un week-end dédié aux Grues cendrées.

Au programme de ce week-end:

dans l’espace d’exposition temporaire de la Maison de la Nature: jeux sur les Grues cendrées en libre accès à destination des familles: Bata grues , Petit gruon deviendra grand , dessin de Grues …

Des sorties nature par Frédérique Ardibus et Tony Williams (uniquement sur réservation, limité à 12 pers.).

Des permanences sur les dortoirs: organisées par Cécile Danel de la Réserve de Chérine (sur réservation, limité à 12 pers.).

Une petite conférence en soirée par Jean-Emmanuel Frontera, bénévole à Indre Nature, à la Maison de la Nature. .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

The Maison de la Nature (the Brenne Regional Nature Park, Indre Nature and the Chérine Nature Reserve) offers a weekend dedicated to the Common Crane.

German :

Das Haus der Natur (der regionale Naturpark Brenne, Indre Nature und das Naturreservat Chérine) bietet Ihnen ein Wochenende, das den Kranichen gewidmet ist.

Italiano :

La Maison de la Nature (Parco naturale regionale della Brenne, Indre Nature e Riserva naturale della Chérine) organizza un fine settimana dedicato alle gru di montagna.

Espanol :

La Maison de la Nature (Parque Natural Regional de Brenne, Indre Nature y Reserva Natural de Chérine) organiza un fin de semana dedicado a las grullas cenicientas.

