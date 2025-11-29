Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne
Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne samedi 29 novembre 2025.
Week-end Grues
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
La Maison de la Nature (le Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature et la Réserve naturelle de Chérine) vous propose un week-end dédié aux Grues cendrées.
Au programme de ce week-end:
dans l’espace d’exposition temporaire de la Maison de la Nature: jeux sur les Grues cendrées en libre accès à destination des familles: Bata grues , Petit gruon deviendra grand , dessin de Grues …
Des sorties nature par Frédérique Ardibus et Tony Williams (uniquement sur réservation, limité à 12 pers.).
Des permanences sur les dortoirs: organisées par Cécile Danel de la Réserve de Chérine (sur réservation, limité à 12 pers.).
Une petite conférence en soirée par Jean-Emmanuel Frontera, bénévole à Indre Nature, à la Maison de la Nature. .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
The Maison de la Nature (the Brenne Regional Nature Park, Indre Nature and the Chérine Nature Reserve) offers a weekend dedicated to the Common Crane.
German :
Das Haus der Natur (der regionale Naturpark Brenne, Indre Nature und das Naturreservat Chérine) bietet Ihnen ein Wochenende, das den Kranichen gewidmet ist.
Italiano :
La Maison de la Nature (Parco naturale regionale della Brenne, Indre Nature e Riserva naturale della Chérine) organizza un fine settimana dedicato alle gru di montagna.
Espanol :
La Maison de la Nature (Parque Natural Regional de Brenne, Indre Nature y Reserva Natural de Chérine) organiza un fin de semana dedicado a las grullas cenicientas.
L’événement Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2025-11-06 par Destination Brenne