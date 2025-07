Week-end guinguette et tartes flambées Fréland

Week-end guinguette et tartes flambées Fréland samedi 16 août 2025.

Week-end guinguette et tartes flambées

2 rue de la Rochette Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-16 23:59:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-17

Un week-end guinguette festif et convivial spécial tartes flambées. Venez en famille ou entre amis pour profiter d’une parenthèse aux couleurs locales.

Pour animer votre soirée d’été, le restaurant du musée vous invite à participer à un événement atypique au coeur du Pays Welche. Rejoingez sa guinguette pour un week-end festif et gourmand. Pour l’occasion, la carte traditionnelle est remplacée par une spécialité régionale bien connue de tous: la tarte flambée. Vous aurez le choix parmi des saveurs des plus classiques (nature, gratinée) aux plus originales (escargots, gambas, roquette, parmesan).

Réservez votre samedi soir ou dimanche pour passer un moment très sympathique et décontracté en famille ou entre amis, dans une ambiance musicale et chaleureuse.

2 rue de la Rochette Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 24 18 restaurant.musee@gmail.com

English :

A festive and convivial guinguette weekend, with special tartes flambées. Come with family and friends to enjoy an interlude of local color.

German :

Ein festliches und geselliges Guinguette-Wochenende speziell für Flammkuchen. Kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden und genießen Sie eine Auszeit in den lokalen Farben.

Italiano :

Un fine settimana di guinguette festose e conviviali specializzate in crostate flambées. Venite con la vostra famiglia o i vostri amici per godervi una parentesi di colore locale.

Espanol :

Un fin de semana festivo y convivial de guinguettes especializadas en tartas flambeadas. Venga en familia o entre amigos a disfrutar de un interludio de color local.

L’événement Week-end guinguette et tartes flambées Fréland a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg