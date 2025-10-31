Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Week-end Hallouuuween Sainte-Feyre vendredi 31 octobre 2025.

Parc Loups de Chabrières Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Venez fêter Halloween pendant un week-end au Parc Animalier Les Loups de Chabrières et venez déguisés !
Soirée frisson à partir de 12 ans avec jeu de piste et food-truck.
Après-midi familiale avec maquillage, tatouage éphémère, magie, conte, jeu de piste.   .

Parc Loups de Chabrières Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 23 23  infos@loups-chabrieres.com

