Week-end Hallouuuween Sainte-Feyre
Week-end Hallouuuween Sainte-Feyre vendredi 31 octobre 2025.
Week-end Hallouuuween
Parc Loups de Chabrières Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31 2025-11-01
Venez fêter Halloween pendant un week-end au Parc Animalier Les Loups de Chabrières et venez déguisés !
Soirée frisson à partir de 12 ans avec jeu de piste et food-truck.
Après-midi familiale avec maquillage, tatouage éphémère, magie, conte, jeu de piste. .
Parc Loups de Chabrières Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 23 23 infos@loups-chabrieres.com
English : Week-end Hallouuuween
German : Week-end Hallouuuween
Italiano :
Espanol : Week-end Hallouuuween
L’événement Week-end Hallouuuween Sainte-Feyre a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Grand Guéret