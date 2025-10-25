Week-end Halloween au Château à motte Saint-Sylvain-d’Anjou Verrières-en-Anjou

Week-end Halloween au Château à motte

Saint-Sylvain-d'Anjou Parc André DELIBES Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-10-26

Le traditionnel week-end Halloween revient pour la 5ème édition au château.

Tout au long de l’après-midi retrouvez des défis, des décors, des maquillages, des spectacles et plus encore dans l’enceinte du château à motte. .

Saint-Sylvain-d’Anjou Parc André DELIBES Avenue du Parc Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr

