Week-end Halloween au Château à motte Saint-Sylvain-d’Anjou Verrières-en-Anjou
Week-end Halloween au Château à motte Saint-Sylvain-d’Anjou Verrières-en-Anjou samedi 25 octobre 2025.
Week-end Halloween au Château à motte
Saint-Sylvain-d’Anjou Parc André DELIBES Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
Le traditionnel week-end Halloween revient pour la 5ème édition au château.
Tout au long de l’après-midi retrouvez des défis, des décors, des maquillages, des spectacles et plus encore dans l’enceinte du château à motte. .
Saint-Sylvain-d’Anjou Parc André DELIBES Avenue du Parc Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end Halloween au Château à motte Verrières-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-13 par Destination Angers