Week-end HANDI-GLISSE Plage de Kerhillio – Erdeven samedi 13 septembre 2025.

Plage de Kerhillio – Boulevard de l’Atlantique Erdeven Morbihan

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-13

Deux jours pour tous dans le vent et la glisse est l’enjeu de Handi’gliss, ce week-end à Kerhillio. L’idée portée par le club ABC du kite est de promouvoir et rendre possible l’embarquement pour ceux qui en semblent les plus éloignés, les personnes en situation de handicap. Surf, blockart, kite buggy double, kite-tandem, paddle géant, catakite, etc.

Inscriptions via

Association Vagdespoir Bretagne ~ Gwidel Handiglisse

Organisé par ABC du Kite Surf. .

Plage de Kerhillio – Boulevard de l’Atlantique Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 67928862

