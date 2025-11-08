Week-end harengs Marlenheim
Week-end harengs Marlenheim samedi 8 novembre 2025.
Week-end harengs
rue du moulin Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-08 12:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Le Comité de l’association de pêche de Marlenheim organise son traditionnel week-end harengs le samedi 8 novembre à partir de 19h et le dimanche 9 novembre à midi. .
rue du moulin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 85 11 92
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end harengs Marlenheim a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble