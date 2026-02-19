Week-end Henri IV Menus poule au pot à l’Ascalier

Restaurant l’Ascalier Brou Eure-et-Loir

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Le restaurant l'Ascalier de Brou est partenaire de la manifestation Week-end Henri IV qui rappelle son sacre en la

cathédrale de Chartres et son plat favori la poule au pot. Le restaurant propose des portions de poule au pot à emporter ou un menu spécial Henri IV à emporter ou servi sur place.

Le restaurant propose des portions de poule au pot à emporter (12 € par personne) ou un menu spécial Henri IV à emporter (20€ personne) ou servi sur place (30€ personne).

Portion de poule au pot

– Poule au pot aux légumes, sauce poulette et riz

Menu spécial Henri IV

– Les œufs durs à la mayonnaise à la moutarde d’Orléans

– Poule cuite au pot et ses légumes d’hiver et variés, sauce poulette et riz

– Demie- poire fondante poêlée caramélisée et son émulsion caramel

Nos producteurs sur ce menu

Les oeufs sarl l’oeuf Lolonais de St-Maur sur le Loir

La poule la ferme de la belvindière à Chapelle-Royale

Les légumes Potager Autelois des Autels- Villevillon

Manifestation organisée depuis plus de 20 ans par l’Union des Métiers de l’Hôtellerie Restauration 28. .

Restaurant l’Ascalier Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 05 52

English :

The restaurant l’Ascalier de Brou is a partner of the Week-end Henri IV event, which recalls his coronation in

and his favorite dish: poule au pot. The restaurant is offering portions of poule au pot to take away, or a special Henri IV menu to take away or serve on site.

L’événement Week-end Henri IV Menus poule au pot à l’Ascalier Brou a été mis à jour le 2026-02-17 par OT GRAND CHATEAUDUN