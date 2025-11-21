Week-end hivernal à Saint-Rémy-de-Provence Parking et Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence
Week-end hivernal à Saint-Rémy-de-Provence
Du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026 de 9h30 à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parking et Arènes Chomel Coinon Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
L’association L’Avenir Saint-Rémois vous donne rendez-vous pour le lancement de la saison 2026 !
Après les fêtes, retrouvez l’association L’Avenir Saint-Rémois le samedi 10 et dimanche 11 janvier avec un événement que beaucoup attendaient
Le grand retour des encierros d’hiver au arènes Chomel Coinon!
Au programme de ce week-end exceptionnel
– Deux jours d’encierros sur le parking et dans les arènes
– Nouveauté 2026 une bandido sortie des arènes, les deux jours !
BACU animera les manifestations taurines tout au long du week-end.
Côté ambiance
– Le jeune DJ venu de Maillane Matheo Juarez
– Le DJ local DJ OTTO
Avec 2 apéros animés chaque midi pour prolonger la fête !
Rendez-vous les 10 et 11 janvier 2026 pour attaquer l’année comme il se doit, tous ensemble, avec la passion et l’avenir de la tradition taurine saint-rémoise ! .
Parking et Arènes Chomel Coinon Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com
English :
The L’Avenir Saint-Rémois association invites you to the launch of the 2026 season!
German :
Der Verein L’Avenir Saint-Rémois lädt Sie herzlich zum Start der Saison 2026 ein!
Italiano :
L’Avenir Saint-Rémois vi aspetta al lancio della stagione 2026!
Espanol :
L’Avenir Saint-Rémois le espera en el lanzamiento de la temporada 2026
