WEEK-END HORS-CADRE MUSÉE FABRE X CINÉMED Montpellier

WEEK-END HORS-CADRE MUSÉE FABRE X CINÉMED Montpellier samedi 18 octobre 2025.

WEEK-END HORS-CADRE MUSÉE FABRE X CINÉMED

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Le Musée Fabre fête ses 200 ans avec un week-end Hors-Cadre entre art et cinéma

À l’occasion de son bicentenaire, le Musée Fabre s’associe au festival Cinemed pour proposer un événement inédit les 18 et 19 octobre 2025 un week-end Hors-Cadre célébrant le dialogue entre cinéma et arts visuels.

Le Musée Fabre fête ses 200 ans avec un week-end Hors-Cadre entre art et cinéma

À l’occasion de son bicentenaire, le Musée Fabre s’associe au festival Cinemed pour proposer un événement inédit les 18 et 19 octobre 2025 un week-end Hors-Cadre célébrant le dialogue entre cinéma et arts visuels.

De cette collaboration est née une collection de courts-métrages originaux, confiés à des réalisateurs confirmés et à des écoles de cinéma reconnues. Ces créations offrent un regard singulier sur le musée, ses œuvres et ses visiteurs, mêlant fiction, documentaire et expérimentation visuelle. Chaque film devient une interprétation artistique du musée à travers le prisme du 7ᵉ art.

Programme du week-end

Samedi 18 octobre Le musée comme décor de cinéma (Musée Fabre)

Une journée dédiée à la jeune création et aux échanges professionnels

16h00 Projection des courts-métrages étudiants

Réalisés par les écoles ARTFX, CinéCréatis, ESMA, Travelling et la licence cinéma de l’Université Paul-Valéry.

17h00 Table ronde Musée et décor de cinéma

Discussion animée par Karim Ghiyati (Occitanie Films) autour des liens entre musées et tournages, avec la participation de Nathalie Moureau (spécialiste du marché de l’art) et Jean-Christophe Bouhier (chargé de repérages).

Entrée gratuite, sur réservation obligatoire via le site du musée.

Dimanche 19 octobre Regards de cinéastes confirmés au Corum

14h00 Projection des courts-métrages professionnels, suivie d’un échange avec les réalisateurs.

Les cinq films de la collection “Hors-Cadre” proposent des visions contrastées et poétiques du Musée Fabre, réinventé par le cinéma. .

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 14 83 00 musee.fabre@montpellier3m.fr

English :

Musée Fabre celebrates its 200th anniversary with a weekend of Hors-Cadre art and cinema

To mark its bicentenary, the Musée Fabre is teaming up with the Cinemed festival to offer a brand new event on October 18 and 19, 2025: an Off Frame weekend celebrating the dialogue between cinema and the visual arts.

German :

Das Musée Fabre feiert seinen 200. Geburtstag mit einem Hors-Cadre -Wochenende zwischen Kunst und Film

Anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums veranstaltet das Musée Fabre in Zusammenarbeit mit dem Festival Cinemed am 18. und 19. Oktober 2025 eine ganz neue Veranstaltung: ein Hors-Cadre -Wochenende, das den Dialog zwischen Kino und bildender Kunst feiert.

Italiano :

Il Musée Fabre celebra il suo 200° anniversario con un fine settimana di arte e cinema Hors-Cadre

In occasione del suo bicentenario, il Musée Fabre collabora con il festival Cinemed per offrire un evento inedito il 18 e 19 ottobre 2025: un weekend fuori dagli schemi che celebra il dialogo tra cinema e arti visive.

Espanol :

El Museo Fabre celebra su 200 aniversario con un fin de semana de arte y cine Hors-Cadre

Con motivo de su bicentenario, el museo Fabre se asocia con el festival Cinemed para ofrecer los días 18 y 19 de octubre de 2025 un evento inédito: un fin de semana Fuera de cuadro que celebra el diálogo entre el cine y las artes visuales.

L’événement WEEK-END HORS-CADRE MUSÉE FABRE X CINÉMED Montpellier a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT MONTPELLIER