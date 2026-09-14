Week-end Hôtel Hyatt Place 4* et dîner des chefs Rouen

Informations pratiques

Rouen

Week-end Hôtel Hyatt Place 4* et dîner des chefs

77 Route de Neufchâtel Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Vivez un week-end d’exception à Rouen, où la gastronomie du monde fait son arrivée dans les cuisines de l’hôtel Hyatt Place. Participez à une expérience culinaire unique, orchestrée par deux chefs talentueux. Ils mettront en commun leur créativité le temps d’une soirée. Prolongez ce moment magique en profitant d’une nuit confortable dans l’hôtel Hyatt Place. Réservez dès maintenant pour une escapade inoubliable alliant haute cuisine et détente.

Hôtel Hyatt Place 4* :

Niché au cœur de Rouen avec une vue imprenable sur la ville aux 100 clochers, l’hôtel Hyatt Place Rouen, haut lieu du patrimoine Rouennais et ancienne école normale d’institutrices, est l’endroit idéal pour explorer les richesses culturelles de la région. Découvrez ses 85 chambres spacieuses et élégantes, dotées des équipements les plus modernes. Depuis les jardins, le restaurant et les chambres, profitez de vues panoramiques à couper le souffle et vivez une expérience inoubliable. Côté bien-être, maintenez votre routine de remise en forme dans l’espace fitness et détendez-vous au spa Phytomer doté de cabines de soins, sauna, hammam et piscine intérieure.

Les chefs :

Benjamin Stubbe (France) : chef de l’Hôtel Hyatt Place ****,ancien chef de la Brasserie Canopée à Nantes, sedistingue par une cuisine créative et une approchevivante et moderne des produits locaux et de saison.

Aka Choi (Chine) : Chef de cuisine au Wynn Palace Macau depuis 7 ans, Aka Choi s’est forgé une solide expertise dans la gestion de halles gourmandes, la cuisine italienne, les opérations de buffets internationaux et la gastronomie étoilée au Guide Michelin. Formé à l’international au sein de l’école Le Cordon Bleu et distingué par de nombreux prix lors de concours culinaires, il a également contribué au succès d’un restaurant sichuanais réputé, récompensé de deux étoiles Michelin. Alliant excellence technique, leadership opérationnel et passion pour l’innovation, le chef Aka s’est imposé comme une figure respectée du paysage gastronomique de Macao.

Le dîner gastronomique : avec 5 plats : amuse bouche, entrée, plat, dessert et mignardises (hors boissons)

La chambre : Une chambre standard baignée de lumière au cœur du jardin de l’hôtel, spacieuse (22m² minimum) avec une literie premium. Salle de bain équipée de douche ou baignoire. Espace de travail, smart TV et WiFi haut débit.

Le petit-déjeuner : Petit-déjeuner buffet et gourmand, servi de 7h à 10h30. .

77 Route de Neufchâtel Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Week-end Hôtel Hyatt Place 4* et dîner des chefs

L’événement Week-end Hôtel Hyatt Place 4* et dîner des chefs Rouen a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Rouen tourisme