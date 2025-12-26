Week-end Ice Swimming, Plouha

Week-end Ice Swimming

Plage de Bréhec Plouha Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous invite à un week-end festif qui célèbre la nage hivernale dans tous ses états et en maillot de bain ! Un village mer, froid et bien-être vous accueillera et si vous êtes + ou givré une compétition de nage hivernale en mer ou une initiation sera l’occasion de découvrir cette discipline scandinave. Cette compétition est organisée par la Fédération Française de Natation en collaboration avec l’Office de Tourisme Falaises d’Armor. Ouverte à tous, sur présentation d’un certificat médical pour les 50, 100 et 200 m et sur présentation d’un électrocardiogramme pour le 500m et l’épreuve reine le 1000m (uniquement pour nageurs confirmés). L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous invite également à son Ice Plouf le dimanche, grand bain populaire où tout le monde est le bienvenu ! Au village vous trouverez de bons petits produits locaux, sans oublier les saunas pour vous réchauffer et bien d’autres surprises . Village rythmé par les animations, ateliers et conférence. Restauration possible sur place. .

Plage de Bréhec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

