Week-end Illumination pour le Téléthon 2025 Champagné-Saint-Hilaire
Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05 2025-12-06
Vendredi 5 décembre, dès 19 h, les enfants de l’école monteront sur scène pour leur spectacle, suivi de l’arrivée du père Noël. Une soirée chaleureuse et festive vous attend, avec restauration sur place.
Samedi 6 décembre, à partir de 9 h, les associations et les bénévoles proposent de nombreuses animations, dont le défi des voitures à pédales. À 19 h, le club de foot Les Montagnards vous convie à un diner convivial. .
Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr
