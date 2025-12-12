Week-end inaugural de l’exposition « Ce qui nous lie » Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Dimanche 21 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le Musée des beaux-arts – Maurepas ré-ouvre ses portes, venez découvrir sa nouvelle exposition !

Le Musée des beaux-arts – Maurepas rouvre ses portes et vous invite à découvrir sa nouvelle exposition _Ce qui nous lie, carte blanche à l’artiste Camille Bondon_. Tout au long du week-end, le public est convié à partager un moment convivial autour d’animations, de performances dansées et d’ateliers participatifs.

**De 14h à 18h :** visite libre de l’exposition et atelier de création de sculptures en argile, « les bienveilleuses ».

**À 15h et à 16h :** performance dansante et festive de LowLow et Fluide Complexe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T18:00:00.000+01:00

02.23.62.25.15 museemaurepas@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine