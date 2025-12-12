Week-end inaugural de l’exposition Ce qui nous lie Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes Samedi 20 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – sans inscription

Le Musée des beaux-arts – Maurepas ré-ouvre ses portes, venez découvrir sa nouvelle exposition !

**14h :** Ouverture de l’exposition « Ce qui nous lie, carte blanche à Camille Bondon »

**15h et 16h :** Spectacle musical avec la compagnie Ciorbalkan Orkestra

**De 14h30 à 17h30 :** Atelier maquillage avec la Compagnie Tékitoi

**En continu :** atelier création de sculptures en argile, « les bienveilleuses »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

02.23.62.25.15

Musée des beaux-arts – Maurepas 22 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine