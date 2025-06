Week-end inaugural de l’exposition « Hokusai » – Château des ducs de Bretagne Nantes 28 juin 2025 08:00

Week-end inaugural de l’exposition « Hokusai » 28 et 29 juin Château des ducs de Bretagne Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-28T10:00:00+02:00 – 2025-06-28T22:00:00+02:00

Fin : 2025-06-29T14:00:00+02:00 – 2025-06-29T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Hokusai (1760-1849), chefs-d’œuvre du musée Hokusai-kan d’Obuse, le Château des ducs de Bretagne propose en partenariat avec l’ambassade du Japon, la ville d’Obuse et des associations nantaises, une riche programmation de découvertes de la culture japonaise sous toutes ses formes, dans la limite des places disponibles.

Cérémonies du thé, projection d’un documentaire de France Télévisions en présence de ces concepteurs, essayage du Yukata (le kimono d’été), démonstration d’Ikebana (art floral traditionnel), initiation au Furoshiki et aux origamis, découverte de la calligraphie japonaise, jeux traditionnels et sur Hokusai… mais aussi tambours taru-kinuta, spectacle de danse Yosakoi et concerts de Koto rythmeront le week-end.

Autant d’occasions d’apprendre, de s’amuser et de s’émerveiller !

Château des ducs de Bretagne 4, place Marc Elder 44 000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaunantes.fr »}]

Au Château des ducs de Bretagne, une riche programmation de découvertes de la culture japonaise sous toutes ses formes Week-end « Hokusai » japon

Gofawu