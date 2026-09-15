Informations pratiques

Strasbourg

Week-end inaugural : LUNE !

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

À l’occasion de l’ouverture de notre nouvelle exposition LUNE : Préparez, explorez, rêvez, le Vaisseau vous invite à embarquer en famille pour un week-end festif ! Au programme : projection du nouveau film en 3D «Passeport pour la Lune», spectacles scientifiques pour petits et grands, fabrication de planétariums de poche pour emporter un petit bout de ciel étoilé chez soi, décoration de fusées pour préparer son propre engin spatial… Plongez au cœur de l’Univers lors de séances immersives à la découverte des constellations et percez quelques-uns des mystères qui se cachent au-delà de notre planète.

Intervenants : l’équipe du Vaisseau, Cie Va Savoir, Cie Collaps’art, Pour l’amour du ciel .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com

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English :

L’événement Week-end inaugural : LUNE ! Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Vaisseau