Week end Initiation Chamanique à l’Atelier sous les Chênes, avec Patrick Dacquay, chaman celte, accompagné de Pascal Hartel, barde traditionnel celte Sénaillac-Lauzès

Week end Initiation Chamanique à l’Atelier sous les Chênes, avec Patrick Dacquay, chaman celte, accompagné de Pascal Hartel, barde traditionnel celte Sénaillac-Lauzès vendredi 10 octobre 2025.

Week end Initiation Chamanique à l’Atelier sous les Chênes, avec Patrick Dacquay, chaman celte, accompagné de Pascal Hartel, barde traditionnel celte

Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 250 – 250 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 14:30:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

A l’occasion du festival international du film des traditions chamaniques, à Cahors les 3, 4 et 5 octobre prochains, Patrick Dacquay, figure mondialement connue dans le domaine du chamanisme celte, vous propose 3 jours de stage à l’Atelier sous les Chênes.

Patrick pratique le chamanisme celte dans son aspect le plus authentique

A l’occasion du festival international du film des traditions chamaniques, à Cahors les 3, 4 et 5 octobre prochains, Patrick Dacquay, figure mondialement connue dans le domaine du chamanisme celte, vous propose 3 jours de stage à l’Atelier sous les Chênes.

Patrick pratique le chamanisme celte dans son aspect le plus authentique. La voie utilisée est celle des trois boucliers celtes Force, Amour et Conscience. Il initie aux trois cercles

celtiques d’Abred (monde Visible), Keugant (monde invisible) et Gwenved (monde blanc).

Vivez une expérience profondément enrichissante et transformative. .

Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 70 11 81 71 noelle@lateliersousleschenes.fr

English :

Patrick Dacquay, a world-renowned figure in Celtic shamanism, is offering a 3-day workshop at Atelier sous les Chênes to coincide with the International Shamanic Film Festival in Cahors on October 3, 4 and 5.

Patrick practises Celtic shamanism in its most authentic form

German :

Anlässlich des internationalen Filmfestivals über schamanische Traditionen in Cahors am 3., 4. und 5. Oktober bietet Ihnen Patrick Dacquay, eine weltweit bekannte Persönlichkeit auf dem Gebiet des keltischen Schamanismus, einen dreitägigen Workshop im Atelier sous les Chênes an.

Patrick praktiziert den keltischen Schamanismus in seiner authentischsten Form

Italiano :

In concomitanza con il Festival Internazionale del Film Sciamanico che si terrà a Cahors il 3, 4 e 5 ottobre, Patrick Dacquay, figura di fama mondiale dello sciamanesimo celtico, propone un workshop di 3 giorni presso l’Atelier sous les Chênes.

Patrick pratica lo sciamanesimo celtico nella sua forma più autentica

Espanol :

Coincidiendo con el Festival Internacional de Cine Chamánico de Cahors, los días 3, 4 y 5 de octubre, Patrick Dacquay, figura mundialmente conocida del chamanismo celta, ofrece un taller de 3 días en el Atelier sous les Chênes.

Patrick practica el chamanismo celta en su forma más auténtica

L’événement Week end Initiation Chamanique à l’Atelier sous les Chênes, avec Patrick Dacquay, chaman celte, accompagné de Pascal Hartel, barde traditionnel celte Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Labastide-Murat