Week end Irlandais – Concert Flowing Tide, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Week end Irlandais – Concert Flowing Tide Samedi 21 février, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

6/9 euros adhérents, 9/12 euros tarif adulte, gratuit -20 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T23:30:00+01:00

Trio de musiciennes qui partagent leur amour de la musique irlandaise

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Flowing Tide – Trio de musique irlandaise irlandais musique irlandaise