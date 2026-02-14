Week end Irlandais – Jam ouverte à toustes, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Week end Irlandais – Jam ouverte à toustes Vendredi 20 février, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T22:30:00+01:00

Dans une session de musique irlandaise, les musiciens ne se connaissent pas forcément entre eux, mais ils partagent un répertoire commun de mélodies traditionnelles, connues par cœur. Chacun, tour à tour, lance une mélodie ou une suite de mélodies. Les musiciens sont rarement installés sur une scène. La plupart du temps, ils sont assis à une table comme le public et discutent entre eux entre les morceaux. En général, les mélodies sont jouées par série de trois : un set. Le musicien qui lance le premier morceau du set propose également les morceaux suivants. Les autres participants jouent avec lui s’ils connaissent les airs ou en profitent pour accroître leur répertoire. Ainsi, l’apprentissage et la transmission se fait d’oreille. L’improvisation réside dans le choix des airs enchaînés et dans les ornementations apportées à la mélodie. Ce n’est pas un concert, ce n’est pas une répétition, ce n’est pas une jam, un bœuf ou une scène ouverte. Il n’y a pas du tout d’improvisation au sens de la jam ou du bœuf.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Week end Irlandais – Jam ouverte à toustes