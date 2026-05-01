Week end jeux Salle des fêtes Chepniers

Chepniers

Week end jeux

Salle des fêtes Le Bourg Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Week end de loisirs à Chepniers jeudi après-midi jeux de société suivi d’un karaoké, le lendemain, concert de Astrobleme le dimanche, nous finissons par un bal country

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Salle des fêtes Le Bourg Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 13 13 80 benmax17210@gmail.com

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English :

Leisure weekend at Chepniers Thursday afternoon board games followed by karaoke, the next day, concert by Astrobleme Sunday, we finish with a country ball

L’événement Week end jeux Chepniers a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge