Week-end Jeux de Société – 10ème édition Salle Polyvalente Saint-Georges-Lagricol
samedi 28 novembre 2026 · Salle Polyvalente · Saint-Georges-Lagricol
Informations pratiques
Saint-Georges-Lagricol
Week-end Jeux de Société – 10ème édition
Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Venez découvrir la richesse des jeux de société contemporains parmi les plus récents et les meilleures sorties de ces dernières années !
Venez en famille, entre amis et même seul, de 0 à 120 ans, il y en aura pour tous les gouts !
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Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 33 13 28 sgjoie@orange.fr
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English :
Come and discover a wealth of the latest and best contemporary board games released in recent years!
Come with family, friends or even on your own, from 0 to 120 years old, there’s something for everyone!
L’événement Week-end Jeux de Société – 10ème édition Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay