Week-end Jeux de Société – 10ème édition Salle Polyvalente Saint-Georges-Lagricol

Informations pratiques

Saint-Georges-Lagricol

Week-end Jeux de Société – 10ème édition

Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Venez découvrir la richesse des jeux de société contemporains parmi les plus récents et les meilleures sorties de ces dernières années !

Venez en famille, entre amis et même seul, de 0 à 120 ans, il y en aura pour tous les gouts !

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Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 33 13 28 sgjoie@orange.fr

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English :

Come and discover a wealth of the latest and best contemporary board games released in recent years!

Come with family, friends or even on your own, from 0 to 120 years old, there’s something for everyone!

L’événement Week-end Jeux de Société – 10ème édition Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay