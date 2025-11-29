Week-end Jeux de Société 9ème édition Salle Polyvalente Saint-Georges-Lagricol
Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire
Début : 2025-11-29 14:00:00
Venez découvrir la richesse des jeux de société contemporains parmi les plus récents et les meilleures sorties de ces dernières années !
Venez en famille, entre amis et même seul, de 0 à 120 ans, il y en aura pour tous les gouts !
Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 33 13 28 sgjoie@orange.fr
English :
Come and discover a wealth of the latest and best contemporary board games released in recent years!
Come with family, friends or even on your own, from 0 to 120 years old, there’s something for everyone!
German :
Entdecken Sie die Fülle an zeitgenössischen Gesellschaftsspielen, die zu den neuesten und besten Veröffentlichungen der letzten Jahre gehören!
Kommen Sie mit der Familie, mit Freunden oder auch allein, von 0 bis 120 Jahren, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!
Italiano :
Venite a scoprire la ricchezza dei giochi da tavolo contemporanei tra le più recenti e migliori uscite degli ultimi anni!
Venite con la famiglia, gli amici o anche da soli, da 0 a 120 anni, ce n’è per tutti i gusti!
Espanol :
¡Venga a descubrir la riqueza de los juegos de mesa contemporáneos entre los más recientes y mejores lanzamientos de los últimos años!
Venga en familia, con amigos o incluso solo, de 0 a 120 años, ¡hay para todos los gustos!
