Week-end jeux Moustoir-Ac

Week-end jeux

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-11

2026-01-10

Ouvert à tous. Plus de 100 jeux en libre accès, espace tout-petits, jeux de rôle, Escape game, animations… De 14 à 18h. Buvette et crêpes. Dimanche Cluedo géant 5€ par personne. Animé par Anim’Tes jeux. .

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 17 38 10 57

