Week-end jeux Moustoir-Ac samedi 10 janvier 2026.
Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan
Ouvert à tous. Plus de 100 jeux en libre accès, espace tout-petits, jeux de rôle, Escape game, animations… De 14 à 18h. Buvette et crêpes. Dimanche Cluedo géant 5€ par personne. Animé par Anim’Tes jeux. .
Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 17 38 10 57
