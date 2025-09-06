Week-end jeux Saint-Julien-en-Born

Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

Venez tester plein de jeux de société, jeux de cartes, en bois, ambiance.

Snack salé et sucré en vente sur place.

Le Samedi de 19 h à 23 h et le dimanche de 14 h à 18 h.

Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire. .

Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com

