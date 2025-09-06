Week-end jeux Saint-Julien-en-Born
Week-end jeux Saint-Julien-en-Born samedi 6 septembre 2025.
Week-end jeux
Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes
Venez tester plein de jeux de société, jeux de cartes, en bois, ambiance.
Snack salé et sucré en vente sur place.
Le Samedi de 19 h à 23 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire. .
Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com
L’événement Week-end jeux Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2025-08-28 par Côte Landes Nature Tourisme