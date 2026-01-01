Week-end jeux Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born

Week-end jeux

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

Jeux de société plateau, cartes, ambiance, jeu à cocher, … divers

Pâtisserie maison et boissons en vente sur place.

Gratuit.

Le Samedi de 19h à 23h et le dimanche de 14h à 18h.

Plus de renseignements par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux. .

English : Week-end jeux

