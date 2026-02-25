Week-end jeux Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born
Week-end jeux Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born samedi 11 avril 2026.
Week-end jeux
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Jeux de société plateau, cartes, ambiance, jeu à cocher, … divers
Pâtisserie maison et boissons en vente sur place.
Adhésion annuelle (solo 25€, Duo 35€, famille 50€) ou temporaire (- de 15 ans 3€, + de 15 ans 5€).
Le Samedi de 19h à 23h et le dimanche de 14h à 18h.
Plus de renseignements par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux. .
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Week-end jeux Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-02-23 par Côte Landes Nature Tourisme