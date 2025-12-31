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Week-end jeux Saint-Julien-en-Born

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Julien-en-Born

Week-end jeux Saint-Julien-en-Born

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Salle Benjamin Bacquet
Ville
40170 Saint-Julien-en-Born
Département
Landes
Tarif

Saint-Julien-en-Born

Week-end jeux

Salle Benjamin Bacquet Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Jeux de société : plateau, cartes, ambiance, jeu à cocher…
Pâtisserie maison et boissons en vente sur place.
Le Samedi de 19h à 23h et le dimanche de 14h à 18h.
Informations par mail chifousmi@gmail.com ou sur les réseaux sociaux.
Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire.
Adhésion annuelle : solo 25€, Duo 35€, famille 50€.
Adhésion temporaire : – de 15 ans 3€, 15 ans et + 5€.   .

Salle Benjamin Bacquet Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine   chifousmi@gmail.com

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English : Week-end jeux

L’événement Week-end jeux Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-09-07 par Côte Landes Nature Tourisme

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