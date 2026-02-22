Week-end Loirétains Chilleurs-aux-Bois

Week-end Loirétains

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2026

Le temps d’un week-end, le Château de Chamerolles invite tous les habitants du département à (re)découvrir leur patrimoine. Que vous soyez un habitué des lieux ou que vous n’ayez jamais osé franchir le pont-levis, cet événement est conçu pour vous offrir une rencontre privilégiée avec l’histoire et la culture du Loiret.

?? Un accès gratuit pour tous les Loirétains

Durant ces deux jours, l’entrée au château et l’accès à l’ensemble des animations sont entièrement gratuits pour les résidents du Loiret (sur présentation d’un justificatif de domicile). C’est l’occasion idéale pour une sortie en famille ou entre amis au cœur de notre beau territoire. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

