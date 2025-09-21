Week-end Loto Chessy-les-Prés

Dimanche 21 septembre CHESSY-LES-PRES Week-end Loto. Ouverture des portes à 12h30, début du jeu à 14h.

Bons d’achats de 20 € à 100 € et 500 € (1 TV de 167cm) nombreux autres lots.

3 cartons = 10 €

Formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20 €

Partie enfant = 2 €

Nouveau jeu jackpot à montant progressif, plus de cartons achetés, plus la cagnotte grimpe (en bons d’achats) = 5 € le carton

Organisé par le comité des fêtes de Racines

Réservations +33 (0)6 79 08 33 01 .

Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01

