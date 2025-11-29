Week-end Loto Chessy-les-Prés
Week-end Loto Chessy-les-Prés samedi 29 novembre 2025.
Week-end Loto
Chessy-les-Prés Aube
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Samedi 29 et dimanche 30 novembre CHESSY-LES-PRES Week-end Loto.
Samedi ouverture des portes à 18h30, début de jeu à 20h
Dimanche ouverture des portes à 12h30, début de jeu à 14h
Bons d’achats de 20€ à 500€, 1 TV 167cm, 1 Nintendo Switch, nombreux autres lots…
3 cartons 10€, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20€
Partie enfants 2€
Nouveau jeu à 2€ un caddie de courses à gagner
Jackpot à montant progressif, plus de cartons achetés plus la cagnotte grimpe (en bons d’achats), 5€ le carton
Réservations +33 (0)6 79 08 33 01 .
Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01
