Week-end Loto

Chessy-les-Prés Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Samedi 29 et dimanche 30 novembre CHESSY-LES-PRES Week-end Loto.

Samedi ouverture des portes à 18h30, début de jeu à 20h

Dimanche ouverture des portes à 12h30, début de jeu à 14h

Bons d’achats de 20€ à 500€, 1 TV 167cm, 1 Nintendo Switch, nombreux autres lots…

3 cartons 10€, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20€

Partie enfants 2€

Nouveau jeu à 2€ un caddie de courses à gagner

Jackpot à montant progressif, plus de cartons achetés plus la cagnotte grimpe (en bons d’achats), 5€ le carton

Réservations +33 (0)6 79 08 33 01 .

Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end Loto Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance