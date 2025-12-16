Week-end Loto

Chessy-les-Prés Aube

Début : 2026-01-03 18:30:00

fin : 2026-01-04

2026-01-03

Samedi 3 et dimanche 4 janvier CHESSY-LES-PRES Week-end Loto.

Samedi ouverture des portes à 18h30, début de jeu à 20h

Dimanche ouverture des portes à 12h30, début de jeu à 14h

Bons d’achats de 20€ à 500€, 1 Playstation 5, 1 Redmi Pad, nombreux autres lots…

3 cartons 10€, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20€

Partie enfants 2€

Nouveau jeu à 2€ un caddie de courses à gagner

Jackpot à montant progressif, plus de cartons achetés plus la cagnotte grimpe (en bons d’achats), 5€ le carton.

Organisé par le Comité des fêtes de Racines.

Réservations +33 (0)6 79 08 33 01 .

Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01

