Week-end Loto Chessy-les-Prés
Week-end Loto Chessy-les-Prés samedi 3 janvier 2026.
Week-end Loto
Chessy-les-Prés Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 18:30:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-03
Samedi 3 et dimanche 4 janvier CHESSY-LES-PRES Week-end Loto.
Samedi ouverture des portes à 18h30, début de jeu à 20h
Dimanche ouverture des portes à 12h30, début de jeu à 14h
Bons d'achats de 20€ à 500€, 1 Playstation 5, 1 Redmi Pad, nombreux autres lots…
3 cartons 10€, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20€
Partie enfants 2€
Nouveau jeu à 2€ un caddie de courses à gagner
Jackpot à montant progressif, plus de cartons achetés plus la cagnotte grimpe (en bons d'achats), 5€ le carton.
Organisé par le Comité des fêtes de Racines.
Réservations +33 (0)6 79 08 33 01 .
Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01
