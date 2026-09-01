Week-end Loto Chessy-les-Prés
samedi 19 septembre 2026 · Chessy-les-Prés
Informations pratiques
Chessy-les-Prés
Week-end Loto
Chessy-les-Prés Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : CHESSY-LES-PRES – Week-end Loto.
Samedi : ouverture des portes à 18h30, début de jeu à 20h
Dimanche : ouverture des portes à 12h30, début de jeu à 14h
Bons d’achats jusqu’à 500€, 1 ordinateur portable, 1 TV 140cm, 1 trottinette électrique, nombreux autres lots…
3 cartons 10€, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20€
Partie enfants 2€
Nouveau jeu à 2€ : un caddie de courses à gagner
Jackpot à montant progressif, plus de cartons achetés plus la cagnotte grimpe (en bons d’achats), 5€ le carton.
Organisé par le Comité des fêtes de Racines.
Réservations : +33 (0)6 79 08 33 01 .
Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Week-end Loto Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Chessy-les-Prés (Aube)
- Exposition d’un inventaire botanique, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 19 septembre 2026
- Visite guidée d’une chapelle XIXe, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 19 septembre 2026
- Visite guidée d’un pigeonnier, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 19 septembre 2026
- Découvrez les 850 ans d’histoire d’un domaine sous forme de fresque historique, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 19 septembre 2026
- Visite guidée sur l’eau : douves et puits séculaires, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés 19 septembre 2026