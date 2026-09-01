Informations pratiques

Chessy-les-Prés

Week-end Loto

Chessy-les-Prés Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : CHESSY-LES-PRES – Week-end Loto.

Samedi : ouverture des portes à 18h30, début de jeu à 20h

Dimanche : ouverture des portes à 12h30, début de jeu à 14h

Bons d’achats jusqu’à 500€, 1 ordinateur portable, 1 TV 140cm, 1 trottinette électrique, nombreux autres lots…

3 cartons 10€, formule 6 ou 12 cartons avec jeux 20€

Partie enfants 2€

Nouveau jeu à 2€ : un caddie de courses à gagner

Jackpot à montant progressif, plus de cartons achetés plus la cagnotte grimpe (en bons d’achats), 5€ le carton.

Organisé par le Comité des fêtes de Racines.

Réservations : +33 (0)6 79 08 33 01 .

Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01

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English :

L’événement Week-end Loto Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance