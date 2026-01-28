Week-end magique ! Saint-Dizier
Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
2026-02-06
Tout public
Animations ludiques à partir de 7 ans dans différents lieux à Saint- Dizier Librairie Larcelet, Musée, Médiathèque, Conservatoire. Enquêtes mystérieuses, Ateliers créatifs et ludiques, Soirée jeux autour des mondes magiques, Lecture-concert envoûtante. .
Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
